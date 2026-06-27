A pochi metri dal traguardo, l’iter della variazione da 750 milioni di euro per tre anni si è arenato. Archiviate le audizioni e la discussione generale, il presidente della commissione Bilancio non ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti perché in maggioranza manca ancora una linea comune da tenere nell’esame di un ddl che stanzia risorse spendibili subito come mai prima in questa legislatura. Trecentocinquanta milioni ancora da programmare e sui quali tutti i gruppi vorrebbero avere voce in capitolo.

Responsabile della frenata – si racconta nei corridoi del palazzo – sarebbe in particolare il M5S: il partito della governatrice non intende stare un passo indietro al Pd quando si tratta di scegliere come e a chi destinare questi fondi. Questo è il nodo principale. Poi ci sono i malcontenti dei partiti più piccoli.

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