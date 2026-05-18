«Maggiore presenza, non solo numerica ma di effettiva partecipazione, in aula e nelle commissioni e un invito agli assessori per partecipare ai lavori soprattutto quando si discutono le mozioni di loro competenza». Il Presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, non ha usato mezzi termini spronando l’assemblea ad una maggiore responsabilità, soprattutto dopo una serie di scivoloni sul numero legale (anche nelle commissioni) che si sono registrati nelle ultime settimane.

«Quello che è accaduto nelle ultime sedute è inaccettabile», ha chiarito il numero uno dell’assemblea di via Roma alla Conferenza dei Capigruppo, «I lavori del Consiglio e delle Commissioni non possono essere rinviati per mancanza del numero legale». Domani mattina, dunque, gli scranni dell’emiciclo torneranno a riempirsi a partire dalle 10.30 con una nuova seduta che prevede, tra i vari punti, anche le modifiche della legge che disciplina la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e gli organi della Fondazione Trenino Verde. Un argomento presente anche nella precedente seduta che purtroppo è saltata.

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