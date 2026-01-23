Un incontro sulla riforma costituzionale della Giustizia tra gli studenti di quinta del liceo De Sanctis-Deledda col pubblico ministero Andrea Vacca, referente sardo dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha fatto esplodere la protesta della Camera penale. Motivo? Il magistrato è una delle figure leader nell’Isola del fronte del “No” al referendum di marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati e, senza contraddittorio, ci sarebbe il rischio di influenzare gli studenti che parteciperanno all’incontro che, appena maggiorenni, sono in procinto a esercitare per la prima volta il loro diritto di voto.

A dare comunicazione agli studenti di quinta che giovedì prossimo incontreranno il pm Andrea Vacca nell’Aula Magna della sede di via Sulcis «per discutere di temi inerenti la riforma della Costituzione» è stata una lettera inviata alle famiglie e ai docenti dalla dirigente scolastica, Maria Rosaria De Rosa. Nella missiva anche una raccomandazione ai docenti accompagnatori, rimarcata in neretto: i telefonini cellulari dovranno essere lasciati negli zaini e non utilizzati dai ragazzi. Nel giro di poche ore si è infiammata la polemica

