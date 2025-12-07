C’è chi si è conosciuto sul posto di lavoro, chi per caso, chi grazie ad amici comuni. E chi grazie a una relazione clandestina. «Eravamo solo amanti all’inizio». Poi quelle coppie hanno scelto il 1975 come anno per giurarsi amore eterno. Il matrimonio nel 1975, anno in cui il ragioniere più sfigato della storia del cinema (Fantozzi) si presentò sugli schermi di un Paese devastato dalla violenza e dagli albori del terrorismo. Ma giustamente gli anniversari mischiano tutto e in quel 1975 c'era anche quello: insieme all’omicidio di Pasolini, alla strage del Circeo e alla fine della guerra in Vietnam, 220 coppie cagliaritane si sposavano.

Alla manifestazione, che da quasi 20 anni organizza Maurizio Porcelli, anche il concerto di Gigliola Cinquetti che ha trasformato il Teatro Massimo in una discoteca.

