Attraversamenti pedonali rialzati, marciapiede distante dalla strada e isole per la fermata dei bus. I lavori di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, da via de Gasperi fino al Carrefour, in partenza, come conferma la Città Metropolitana, dopo l’Epifania, non trascurano i pedoni per cui sono stati pensati tutta una serie di accorgimenti per far sì che possano percorrere l’arteria senza correre rischi e per evitare che la strada continui ad essere teatro di incidenti. L’ultimo poche settimane fa quando il 27enne Gianluca Dessì – ancora in coma all’ospedale Businco - era stato falciato da un’auto mentre attraversava la strada davanti all’Md market.

Prima dell’apertura dei cantieri si dovranno concordare con la Polizia locale tutte le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi, ma di certo per gli automobilisti saranno giorni di passione.

