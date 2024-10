Al Consiglio regionale altri sette giorni possono bastare. Poi che cosa accadrà? Risposta laconica: «Vedremo quali iniziative intraprendere, di sicuro ci faremo sentire». Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo, padre della Pratobello 24, ancora non afferra l’ascia di guerra. Ma anche ieri nessuna novità è arrivata dal Palazzo di via Roma, dove è in corso la verifica delle firme della proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto 210.729 firme e che punta sull’Urbanistica, richiamando la specialità della Regione in materia, per liberare l’Isola dall’assalto dell’eolico e fotovoltaico.

Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo, in occasione della manifestazione del 2 ottobre (foto Ungari)

Mereu non la butta sull’astio: «Ieri abbiamo chiamato gli uffici della Regione e hanno risposto che ci avrebbero fatto sapere. Aspettiamo altri sette giorni, poi vedremo come comportarci», ha detto. «Del resto i comitati hanno già detto la loro: non escludo nulla». Ma non significa che i coordinamenti decideranno di invadere Cagliari un’altra volta. Almeno nell’immediato.

