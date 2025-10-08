Poetto, concessioni a prezzi stracciati: 293 euro al mese per 332 metri di spiaggiaI balneari: «Il canone è basso, ma noi offriamo servizi che dovrebbe garantire lo Stato»
A Cagliari la media dei canoni demaniali sarebbe appena sufficiente per pagare l’affitto di un posto auto in centro. Chioschetti, baretti e stabilimenti balneari del Poetto godono di costi modesti per poter usufruire della spiaggia dei Centomila. Si va da un minimo di 293 euro (nella maggior parte dei casi, per 332 metri di spiaggia) sino 9.270 euro euro al mese. Su tutti i 32 gestori pende la spada di Damocle della scadenza dell’autorizzazione, fissata per il 30 settembre del 2027 (ma la data potrebbe slittare ancora).
Dal canto proprio, commentando i “prezzi stracciati” delle concessioni, i balneari affermano: «Il canone è basso, ma noi offriamo servizi che dovrebbe garantire lo Stato».
Andrea Artizzu