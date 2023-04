Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 3 aprile 2023 a cura Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: il Cagliari a riposo riprende domani gli allenamenti in vista del match di Pasquetta col Pisa.

Calcio, Serie B: le parole di Ranieri sul percorso dei rossoblù

Calcio, Serie C: Olbia e Torres dopo le rispettive vittorie pensano già al prossimo match di campionato nel turno infrasettimanale del giovedì

Calcio, Promozione: il Tempio festeggia la promozione in Eccellenza

Basket: Dinamo Sassari sconfitta dal Verona dopo 7 successi consecutivi

