Puntata del 07 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Israele all’Eurovision, ma Eden Golan cambia la canzone, a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Sabrina Schiesaro

– Lunedì su Videolina “C’è Scraffingiu per Te”, ospite Benito Urgu, Intervista ad Alessandro Pili

– Buggerru Surf Trophy 2024, intervista a Chiara Murenu

– Bonifici istantanei: l’Europa accelera i pagamenti

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 08 marzo 2024 a cura di Giulio Zasso

© Riproduzione riservata