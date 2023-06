Nuovo appuntamento in compagnia di Radio Smeralda con Giuseppe Valdes. In questa puntata abbiamo parlato con il social media manager Guglielmo Niada della strana coincidenza secondo cui la moglie del ceo di Titan, il sommergibile scomparso, sia discendente di una coppia morta nel naufragio del Titanic. Secondo un sondaggio di Facile nel 2022 Carbonia è il capoluogo di provincia dove sono state fatte meno multe. I Coldplay in concerto a Napoli omaggiano Pino Daniele. Le ultime dal mondo televisivo con Marco Salaris di TvBlog. Architetto mette all'asta alcuni cimeli appartenuti a Beyoncé e Jay Z tra cui un bidet dorato. "Baila (Sexy Thing)" di Zucchero compie 22 anni. Immancabili gli aggiornamenti da Unionesarda.it con Angelica D'Errico e le anticipazioni de L'Unione Sarda in edicola domani con Fabio Manca.

© Riproduzione riservata