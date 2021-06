Doveva essere l’avversario più duro del girone ma si è rivelato ben poca cosa. Se la Svizzera è rimasta per quasi tutti i novanta minuti in balia dell’Italia, però, il merito è degli Azzurri che, partita dopo partita, confermano la loro capacità di neutralizzare con il gioco corale le velleità di ogni avversario. Ne arriveranno di più attrezzati, certo, ma per il momento nessuno di quelli affrontati qui a Euro2020 ha svelato i limiti della squadra di Roberto Mancini.

Ieri l’Olimpico, che ha fine gara ha liberato tutta la propria gioia per il secondo 3-0 consecutivo, ha applaudito le prodezze di Manuel Locatelli, eroe per una sera con le sue due reti, alle quali si è aggiunta nel finale quella di Immobile. La qualificazione agli ottavi è archiviata, il primo posto passa per il pareggio con il Galles che nel frattempo ha steso la Turchia 2-0. Ma gli azzurri hanno fatto capire di non voler fare calcoli. Si giocherà per vincere e per crescere ancora. Come sempre. E intanto, con la decima vittoria di fila senza subire gol, sono diventati 29 i risultati utili consecutivi, a uno dal record di Vittorio Pozzo.

© Riproduzione riservata