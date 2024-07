Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina conduce la puntata del 30 luglio 2024 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Simone Pittau – Direttore Orchestra da Camera della Sardegna: al via la XXI stagione concertistica

Don Marco Lai – Direttore Caritas Sardegna per parlare del campo estivo internazionale di volontariato

Valentina Porru – Cantante cagliaritana per parlare del recente trionfo al festival canoro in Toscana

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

© Riproduzione riservata