Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 26 marzo 2024 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Maika Aversano – Direttrice generale Aspal: Job Day Sardegna 2024: ultima tappa a Cagliari

Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina per tutte le anticipazioni del TG di Videolina

Luciano Cadeddu – Ex deputato: “Un Pastore in Parlamento” è il titolo del primo libro dell’allevatore

Mariano Murru – Enologo per parlare del prestigioso riconoscimento ottenuto all’Accademia italiana della Vite e del Vino di Firenze

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda: Fedez, ecco su cosa verterà l’intervista a “Belve” con Francesca Fagnani

