A Euro2020 cominciano oggi i quarti di finale. Apre il programma Spagna-Svizzera alle 18, ma il piatto forte per noi arriva alle 21 con la supersfida tra Italia e Belgio, uniche due formazioni sinora sempre vittoriose in questa edizione della manifestazione. Si gioca all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e non è la prima volta che le due formazioni si incrociano a livello di Campionato Europeo.

Anzi, sono parecchi i precedenti, più o meno piacevoli da ricordare. Facciamo insieme un ripassino di storia per preparaci alle partita di questa sera.

Buon ascolto e forza Azzurri!

