I Conti di Famiglia è la trasmissione di Radiolina condotta da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana, dedicata all' impatto dell'economia sulle tasche dei sardi.

In questa puntata parliamo di inflazione e ritorno a scuola, caro prezzi. Alloggi per gli studenti, un problema sempre più grandeTrovare un alloggio a Cagliari, ma accade anche a Sassari, e in tutte le città universitarie, è sempre più difficile a causa della concorrenza degli affitti brevi. Quando poi si trova un alloggio, i prezzi sono alle stelleLe richieste all'Ersu per un alloggio sono state quasi 1300 contro le mille dello scorso anno e oltre 9000 per una borsa di studio, in crescita del 4,7%

