I Conti di Famiglia è la trasmissione di Radiolina condotta da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana, dedicata all' impatto dell'economia sulle tasche dei sardi.

Il tema di questa puntata sono, i pagamenti digitali.

In studio Maurizio Murroni, docente di Telecomunicazioni dell'Università di Cagliari.

In collegamento telefonico Danilo Tolino, commissario capo della Polizia postale di Cagliari e Raffaella Mastrofilippo, responsabile prodotti transazionali e piattaforme di Payment di Intesa Sanpaolo.

