Le notizie dell'edizione delle 10 del 3 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Nuoro: due arresti per un'indagine sulle criticità del carcere

Portovesme: oggi a Roma nuovo incontro al Ministero per la vertenza Portovesme srl

Calasetta: denunciati per truffa due giovani di Brescia

Cagliari: sospesa attività di un pub per lavoro nero

Capoterra: denunciati due muratori per furto aggravato di 70 minerali da collezione

Caro bollette: ad aprile nuovi rincari nonostante il taglio dei prezzi del 53%

Barumini: sino al 31 dicembre i Gladiatori al Centro Giovanni Lilliu

Sport: domenica di corsa in Sardegna con Vivicittà e Marcialonga

