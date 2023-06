Le notizie dell'edizione delle 12 del 5 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: incidente stradale sulla SS 130 al bivio di Siliqua. Due veicoli coinvolti. Un ferito estratto dalle lamiere, non sarebbe grave;

PNRR: la Sardegna tra le regioni più attive. Sanità, rete ferroviaria, idrica e infrastrutture per 3,6 miliardi di euro;

Carbonia: arrestato un 58enne per minacce alla compagn;

Maltempo: allerta meteo sino alle 21 di oggi. Salvato un uomo a Laerru;

Unesco: tutti i 377 comuni sardi uniti per richiedere il riconoscimento del valore dei Nuraghi;

Sardinia Archeo festival: tanti ospiti venerdì e sabato al ghetto di Cagliari e il 17 giugno a Carloforte

Calcio: oggi allenamento del Cagliari. Apprensione per Lapadula. Da oggi i biglietti della finale di andata. Domani allenamento a porte aperte.

