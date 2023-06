Le notizie dell'edizione delle 10 del 5 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Carbonia: arrestato un 58enne per minacce alla moglie

Vallermosa: denunciato un 62enne per aver rubato ad agosto 2022 circa 200 quintali di prodotti caseari da un'azienda di Villanovaforru

Cagliari: il Comune pensa a nuovi autovelox come prevenzione per i troppi incidenti sull'asse mediano

Maltempo: allerta meteo sino alle 21 di oggi. Ieri bloccata la Cavalcata Sarda

Pula: nonostante il maltempo, nel weekend tanti visitatori per Monumenti Aperti

Calcio: da oggi in vendita i biglietti per Cagliari-Bari

Rally: successo per il belga Neuville al Rally Italia Sardegna

© Riproduzione riservata