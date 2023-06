Le notizie dell'edizione delle 10 del 20 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Meteo: temperature torride in Sardegna

Sanità: scontro nella maggioranza di centrodestra sul tema dei nuovi ospedali

Cagliari: è uscito dal coma il ragazzo pestato davanti a Il Lido. Oggi udienza di convalida per i due aggressori

Portoscuso: altra fumata nera per la ripresa della produzione del zinco alla Portovesme srl. Insoddisfatti i sindacati

Economia: miglioramenti sull'occupazione in Sardegna, trainato da quello femminile

Cultura: da oggi sino a domenica a Portoscuso la rassegna "Mare e Miniere"

Basket: nuovo play per la Dinamo. E' l'americano Whittaker

Special Olympics: prima medaglia sarda ai World Games 2023 a Berlino

© Riproduzione riservata