Le notizie dell'edizione delle 8 del 19 luglio 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: ancora mancato accordo in maggioranza sui nuovi ospedali, nel giorno dell'investitura di Solinas da parte della Lega come candidato per le prossime regionali

Regione: Elisabetta Neroni è la nuova Segretaria Generale. Sostituisce la dimissionaria Gabriella Massidda

Sanità: ancora polemiche sul Microcitemico di Cagliari

Meteo: ieri 46° a San Gavino. Anche oggi tanti comuni sardi oltre i 40°

Oristano: il caldo potrebbe essere la causa del malore che ha stroncato un 84enne mentre era alla guida della sua macchina sulla SS131

Sassari: domani alle 21 in Piazza santa Caterina a Sassari per Cedac "La Matematica dei greci" di e con Giorgio Odifreddi

Calcio: ieri l'ufficialità di Augello, oggi potrebbe essere il giorno della firma di Oristanio

