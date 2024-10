Sanità: preoccupa lo stato d’agitazione di medici e infermieri. Venerdì il vertice convocato dal Prefetto

Continuità: no alla tariffa unica in Sardegna per residenti e turisti, ma in Europa più di 200 rotte sono garantite dal servizio pubblico

Meteo: allerta meteo gialla nella giornata di oggi per rischio idrogeologico per temporali

Arte: oggi l’inaugurazione della mostra di Gino Malacarne

Calcio: secondo giorno di riposo per i giocatori del Cagliari. Giovedì la ripresa senza gli otto nazionali

Basket: oggi la Dinamo a Lisbona per la Europe Cup.

© Riproduzione riservata