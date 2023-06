Le notizie dell'edizione delle 8 del 9 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: altre due vittime della strada in Sardegna. Ieri a perdere la vita nella Provinciale 2 una coppia di Carbonia. Sono sei le vittime da inizio anno in quel tratto di strada

Politica: Collegato alla Finanziaria. Primo sì in Commissione. Critiche dalla stessa maggioranza

Aeroporti: la fusione degli aeroporti del nord Sardegna finisce in tribunale

Elmas: in vista sciopero dei dipendenti addetti alla manutenzione dello scalo cagliaritano

Sanità: doppia mobilitazione sulla sanità sarda. Il 15 i sindacati e il 24 i territori

Musica: il 15 agosto ad Olbia canterà Elodie

Calcio: rammarico per il Cagliari e per la vittoria sfumata nel recupero su calcio di rigore. Domenica a Bari i rossoblù condannati a vincere

