Uta: trovato senza vita nella sua cella Sandro Arzu, arrestato a Cagliari a fine maggio dopo due anni di latitanza

Referendum: seggi aperti sino alle 15 anche per le comunali e per la scelta della provincia in alcuni paesi della Sardegna. Disagi in un seggio a Cagliari

Quartu: arrestato un 24enne in flagranza di reato mentre si introduceva nell’appartamento dell’ex compagna, da mesi vittima di atti persecutori

“Dalla C alla promozione“: oggi alle 18:30 il programma di Alberto Masu

Calcio: Pisacane sarà il nuovo allenatore del Cagliari. Si aspetta l’ufficialità

