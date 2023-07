Le notizie dell'edizione delle 8 del 7 Luglio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Cronaca: allerta meteo, caldo rovente fino a lunedì e allerta incendi massima

Cronaca: lasciati fuori dalla Laveria di Assemini i minatori di Silius. Scatta di nuovo la protesta

Cronaca: gravi ma non in pericolo di vita la donna di 28 anni e il suo bambino rimasti coinvolti in un incidente ad Arbus

Politica: a Oristano il sindaco Massimiliano Sanna azzera la giunta.

Sport: il Cagliari continua i suoi sondaggi sul mercato.

