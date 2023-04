Le notizie dell'edizione delle 8 del 4 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Aerei: sino a 750 euro per un volo a Pasqua. Ieri la protesta ad Alghero

Portovesme: rinviata a questa mattina la riunione al Ministero con i vertici della Glencore

Eolico: presentato al Ministero un progetto per l'eolico offshore davanti alla costa da Pula a Chia. A Maracalagonis bocciato parco a Baccu Mandara

Nuoro: ieri l'arresto di due persone per un mercato clandestino di telefonini all'interno del carcere

Vinitaly: ieri protagonisti tre vitigni sardi, l'Arvisionadu, la Granazza e il Nasco

Calcio: riprendono oggi gli allenamenti del Cagliari

© Riproduzione riservata