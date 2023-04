Le notizie dell'edizione delle 10 del 4 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Mogoro: incendiato la macchina del Sindaco. L'origine potrebbe essere dolosa

Portovesme: nuova riunione oggi al Mimit tra sottosegretaria e vertice della Glencore

Villacidro: ieri un 62enne è morto stroncato da un infarto mentre lavorava nell'Ecocentro

Guspini: due denunciati per furto in una rivendita di bombole

Economia: in tre anni in Sardegna 34mila sardi hanno acquistato per la prima volta su internet

Musica: è uscito il nuovo lavoro di Sheik, "In Se Ipso" il titolo con 10 tracce inedite

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata