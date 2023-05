Le notizie dell'edizione delle 8 del 3 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Aeroporti: oggi in Consiglio Regionale si discute della privatizzazione degli scali sardi;

Ros: maxi operazione dei Carabinieri contro la 'ndrangheta, 108 arresti in tutta Italia, anche la Sardegna coinvolta;

Vigili del fuoco: interventi a San Giovanni Suergiu per l'incendio di un camper senza feriti, sulla 126 a Carbonia per un incidente e sulla Provinciale 2;

Festival dei Tacchi: dal 4 al 9 agosto tra Jerzu e Ulassai, sei giorni di spettacoli;

Calcio: migliorano le condizioni di Mancosu, si ferma di nuovo Pavoletti;

Tennis: ieri Zeppieri ha battuto Vavassori e Bellucci ha eliminato Schwartzman.

