Le notizie dell'edizione delle 8 del 3 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: per le "Regionali" ipotesi elezioni anticipate

Tempio: direttori reindossano il camice per evitare la chiusura del Pronto Soccorso

Aerei: ieri ritardo del volo Bergamo-Alghero, ma le informazioni solo in inglese

Meteo: è ritornato il freddo nell'Isola. Neve nel centro Sardegna

Musei: boom di visitatori ieri a Cagliari, non solo turisti

Calcio: secondo giorno di riposo per il Cagliari. Domani la ripresa degli allenamenti

Basket: dopo sette vittorie consecutive, la Dinamo perde a Verona.

© Riproduzione riservata