Le notizie dell'edizione delle 12 del 3 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Portovesme: oggi a Roma nuovo incontro al Ministero per la vertenza Portovesme srl

Politica: per le "Regionali" ipotesi elezioni anticipate

Nuoro: due arresti in un'indagine parallela a quella dell'evasione del boss Raduano

Cagliari: sospesa attività di un pub per lavoro nero

musica: domani al BFlat di Cagliari il chitarrista Gambale

Calcio: secondo giorno di riposo per il Cagliari. Domani la ripresa degli allenamenti. Alle 14:30 "A Voi la linea"

Vela: prima del trasferimento a Barcellona, Luna Rossa continua a veleggiare nel Golfo di Cagliari

(Unioneonline)

