Le notizie dell'edizione delle 8 del 28 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: ieri saltati i lavori in Consiglio Regionale. Venerdi vertice di maggioranza. "La legislatura è finita" l'attacco delle opposizioni

Carbonia: l'atroce morte ieri pomeriggio di un agricoltore di 43 anni, travolto dalla rotopressa

Tempio: un vigile del fuoco di Tempio ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale che porta a Oschiri

Sestu: giovane travolto da un'auto dopo esser sceso dal pullman dell'Arst

Cultura: dall'8 luglio al 4 agosto la quinta edizione del festival della Marina di Villasimius

Gigi Riva: intervista in esclusiva nell'Unione Sarda di oggi

Calcio: sempre nel vivo il mercato con due centrocampisti nel mirino del Cagliari

© Riproduzione riservata