Le notizie dell'edizione delle 8 del 26 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Turismo: boom di presenze nell'Isola ma anche lamentele per il caro prezzi. Gli imprenditori: "in linea con l'inflazione"

Politica: oggi a Villa Devoto vertice di maggioranza

Cassazione: respinto ricorso dell'ex sindaco di Carloforte Marco Simeone

Incendi: ieri vasto incendio a Carbonia. Rogo anche a Sini dove sono bruciati 4 ettari di terreno

Cinema: conclusa la 6^ edizione del Filming Italy Sardegna Festival

Calcio: mercato in primo piano con il rinnovo/cessione di Nandez

