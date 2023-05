Le notizie dell'edizione delle 10 del 25 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Bruxelles: ieri il primo "si" del comitato delle regioni all'Ue all'interconnsessione delle reti web. Tra i relatori il Presidente del Consiglio Regionale Pais

Cagliari: condannato a due anni e otto mesi un 48enne cagliaritano per maltrattamenti alla moglie

Carbonia: arrestato un 24enne. Aveva più di 10 mila euro in contanti in tasca e più di un chilo di marijuana in macchina

"La Grande Jatte": domenica ai Giardini Pubblici di Cagliari XI edizione dell'evento dedicato al cosplay e alla ricostruzione storica

Calcio: stamattina allenamento a porte aperte per il Cagliari alla Domus. Sabato il preliminare contro il Venezia.

