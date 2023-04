Le notizie dell'edizione delle 12 del 24 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Nato: dal 27 aprile al 14 maggio sono previsti rallentamenti della viabilità tra Cagliari e Carbonia per l'esercitazione Noble Jump 2023

Ucraina: oggi l'arcivescovo di Leopoli a Cagliari per i festeggiamenti di Nostra Signora di Bonaria

Cagliari: sequestro Nas in un ristorante cinese del centro. Servivano pesce crudo senza essere abbattuto

PNRR: alla Sardegna destinati un miliardo e 320 milioni. Verranno utilizzati per reti ferroviarie, idriche e digitalizzazione dei Comuni

Musica: oggi l'atteso concerto di Bob Sinclair alla Fiera. Radiolina media-partner

Calcio: riprendono domani pomeriggio gli allenamenti del Cagliari

