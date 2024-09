Eolico: ieri la chiusura della campagna di raccolta firme per Pratobello24. A Ittiri l’opposizione in Comune attacca il sindaco per non aver informato sulle aree idonee del territorio

Monserrato: arrestato un 33enne per non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla casa della madre

Cagliari: morie di cozze a S.Gilla, la preoccupazione dei pescatori

Cagliari: disagi al traffico per un incidente vicino al cimitero di S.Michele

Calcio: ieri la ripresa degli allenamenti del Cagliari, venerdì l’Empoli. Attesa per le decisioni del Giudice Sportivo

Beach Soccer: dopo gli Europei sino a domenica ad Alghero il Mondiale per club

© Riproduzione riservata