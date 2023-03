Le notizie dell'edizione delle 12 del 17 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Oristano: la marcia per la salute. Tante persone nel corteo partito da Samugheo per rivendicare il diritto alla salute

Sos Enattos: lunedì a Lula la visita della Ministra Bernini

Arzana: ancora nessuna traccia di Sandro Arzu. Fori di proiettile sulla portiera della macchina ritrovata e tracce di sangue

Economia: aziende sarde del settore arredi in difficoltà

Lavoro: entro maggio le imprese sarde cercheranno 38mila dipendenti

Giornate FAI: il 25 e il 26 le Giornate di Primavera

Radiolina: oggi alle 14:30 "Casa Cus", domani alle 10 "Lo facciamo per soldi"

