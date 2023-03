Le notizie dell'edizione delle 10 del 14 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

- Nebbia: disagi nel traffico aereo. Il volo Fiumicino-Cagliari dirottato ad Aglhero

- Meteo: allerta per vento e mareggiate dalle 12 di oggi alle 12 di domani

- Continuità territoriale: la Regione fa ricorso sui fondi previsti nel bilancio dello Stato

- Aerei: stangata di Pasqua. Biglietti aerei sino a 600 euro

- Politica: vertice a Cagliari tra i rappresentanti dei partiti di centrodestra

- Malamovida: oggi tavolo di confronto in Prefettura

- Calcio: oggi doppio allenamento per il Cagliari. Allarme rientrato per l'infortunio di Luvumbo

