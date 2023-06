Le notizie dell'edizione delle 10 del 12 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Uta: incidente mortale sulla Provinciale 2. A perdere la vita un 41enne di Assemini

Politica: vertice di maggioranza a Villa Devoto

Assemini: seggi aperti sino alle 15 per il ballottaggio

Ulassai: ritrovato il 60enne disperso da ieri nelle campagne del paese. E' in buone condizioni

Cultura: dall'8 luglio rassegna a Carbonia "Notti a Monte Sirai"

Calcio: la festa del Cagliari per la promozione

