Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 17 giugno 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti

Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda per parlare degli Europei di calcio e di Barella

Valentina Meloni e Giovanni Solinas organizzatori dell’Hippie Music Day in programma a Serdiana

Mauro Madeddu – Giornalista de L’Unione Sarda: Massimo Zedda, oggi la proclamazione a sindaco di Cagliari

Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it con tutte le notizie in tempo reale

