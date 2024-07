Francesco Abate – giornalista di L’Unione Sarda – conduce la puntata del 3 luglio 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Giovanni Fancello – Scrittore e gastronomo per parlare del libro dedicato a Grazia Deledda e alla cucina sarda

Maura Porru e Claudio Moica – Organizzatori del Festival Liberevento per parlare di tutte le novità del festival culturale

Enrico Fresu – Giornalista per parlare delle notizie in primo piano su Unionesarda.it

Carlo Alberto Melis – Giornalista L’Unione Sarda: Euro 2024, il programma dei quarti di finale.

