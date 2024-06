Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 19 giugno 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti

Sara Marci – Giornalista de L’Unione Sarda per parlare della maturità

Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda per parlare degli Europei 2024

Marta Battaglia – Presidente regionale Legambiente: l’assalto eolico in Sardegna

Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda con le notizie da Unionesarda.it

Lele Casini – Giornalista di Radiolina: le ultime sul calciomercato

