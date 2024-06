Fabio Manca – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 18 giugno di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda per parlare di Euro 2024 e Nicolò Barella

Giulia Eremita – Responsabile comunicazione per la Fondazione MEDSEA per fare il punto sull’inquinamento del mare

Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda: oggi l’insediamento di Massimo Zedda a Palazzo Baccaredda

Enrico Fresu – Giornalista, per le notizie in tempo reale da Unionesarda.it

