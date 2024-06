Nicolò Barella al Real Madrid per 100 milioni di euro? Dopo l’ottima performance del calciatore cagliaritano agli Europei di Calcio 2024 si fanno sempre più insistenti le voci di un passaggio dell’ex rossoblù, dall’Inter alla squadra spagnola. L’approdo di Barella al Real Madrid però al momento appare difficile, come ha spiegato il giornalista de L’Unione Sarda Carlo Alberto Melis ai microfoni di Radiolina.

Barella al Real Madrid? I tifosi sardi sognano

Il nome di Barella circola ormai da anni nel mondo del calcio internazionale. Tuttavia, il suo passaggio al Real Madrid è difficile anche per via di alcune dinamiche di mercato, tra cui il recente rinnovo a lungo termine con l’Inter, dove il calciatore desidera completare la sua carriera. Anche se un trasferimento al Real Madrid potrebbe non concretizzarsi in questa sessione di mercato, il riconoscimento del talento di Barella a livello internazionale è comunque una vittoria per la Sardegna e per l’Italia.

Euro 2024: l’esordio sofferto della Francia

Durante la quarta giornata degli Europei 2024 c’è stato l’esordio della Francia nel Gruppo D. La squadra allenata da Didier Deschamps si è imposta per 1-0 sull’Austria, ma ha sofferto: “La Francia potrebbe schierare due formazioni da finale europea con i giocatori che ha a disposizione”, ha dichiarato Carlo Alberrto Melis ai microfoni di Radiolina. Per il giornalista sarebbe incauto dare un giudizio affrettato sulle prestazioni della squadra francese, che rimane tra le più forti della competizione europea.

Cristiano Ronaldo farà ancora la differenza?

Tra gli incontri più interessanti di oggi è previsto il match tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Repubblica Ceca. La nazionale di Martinez è fortissima e CR7 sarà ancora una volta determinante: “È un giocatore di una classe e di un’integrità fisica e atletica gigantesca”, ha dichiarato Carlo Alberto Melis. Tra le fila del Portogallo ci sono diversi calciatori straordinari che giocano in club di prima fascia: “Il Portogallo è tra la favorite alla vittoria finale subito dopo Francia, Inghilterra, Germania e Spagna”.

Intervista a cura di Fabio Manca

© Riproduzione riservata