Arrivano i turisti e la continuità territoriale, come sempre, scricchiola. Ritardi cronici, prezzi alle stelle, attese infinite sulle poltroncine nella zona partenze degli aeroporti. E ora ci si mette anche l’overbooking. Aumentano i casi nell’aeroporto di Cagliari, dove i collegamenti con Roma e Milano sono gestiti da Ita Airways. Decine di passeggeri al momento di fare il check-in online – sull’app o sul sito della compagnia – si sono ritrovati inaspettatamente in «lista d’attesa», pur avendo acquistato regolarmente il biglietto. È successo soprattutto sulla rotta Linate-Cagliari.

Il servizio clienti

Un imprevisto che per molti si è trasformato in una lunga telefonata al call center di Ita in cerca di spiegazioni. Nessun numero dedicato ai viaggiatori sardi – piccolo lusso che invece era concesso in passato da Alitalia – e musiche di sottofondo interminabili: chi ha chiamato il servizio clienti della compagnia sa che prima di arrivare a parlare con un centralinista in carne e ossa deve prima superare un dedalo di istruzioni («per ricevere informazioni premi uno per riascoltare premi zero») e armarsi di pazienza.

La chiamata

«Stiamo riscontrando un numero di chiamate più alto del previsto», dice la voce registrata per mettere in guardia l’aspirante passeggero. Dopo 15, 20 e anche 25 minuti di attesa finalmente si arriva all’operatore telefonico che assicura di rispondere «dall’Italia». E a volte riesce a risolvere il problema: in questi giorni tanti sono riusciti comunque a fare il check-in (dopo l’intervento dell’assistenza clienti) e partire, non prima di aver constatato che il volo non era al completo a dispetto dell’annunciato overbooking.

La ricompensa

Altri invece si sono trovati senza sedile quando erano già a bordo dell’aereo, con la carta d’imbarco stretta in mano. In questo caso alcuni volontari hanno accettato di scendere dall’Airbus per prendere il volo successivo, con la promessa di un rimborso di 150 euro.

Tutti i dettagli nell’articolo di Michele Ruffi su L’Unione Sarda in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata