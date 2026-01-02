Le immagini delle vacanze a Narbolia, puntualmente postate sui social in cui sa essere protagonista come in campo, hanno già raggiunto gli oltre 560 mila follower (soltanto su Instagram) sparsi per il mondo.

Ma Alessia Orro è già al lavoro a Istanbul, perché domani tornerà a giocare nella Sultanlar Ligi (la Serie A di pallavolo femminile turca) con il suo Fenerbahçe. Alle 14 affronterà l’Aras Kargo (settima in classifica) cercando la tredicesima vittoria stagionale. Serve per restare in scia alla capolista VatfikBank, che ha scavato un solco di due punti vincendo al tie-break la sfida diretta dello scorso 11 dicembre.

Intanto, durante questi giorni di festa, il profilo di Volleyball World ha incuriosito gli appassionati, snocciolando, ad uno ad uno, i nomi delle due top 10 mondiali maschili e femminili in cui ha messo in fila i migliori giocatori e giocatrici del mondo.

Tra le donne, il primo posto va a Monica De Gennaro, un libero. Seconda è un’altra giocatrice dell’Imoco Conegliano, la schiacciatrice brasiliana Gabi.

Quindi, al terzo posto, c’è quella che in tanti considerano la più forte palleggiatrice del mondo, la ventisettenne di Narbolia, da quest’anno al Fener.

