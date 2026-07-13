Che ruolo hanno avuto i due uomini con cui Daniele Cacciarru si è presentato alla porta dell’uomo che gli ha sparato nella frazione di Barrancu Mannu? Perché lo hanno accompagnato e che cosa volevano da Graziano Porcu? E soprattutto, perché non hanno reagito quando hanno visto il sessantunenne imbracciare il fucile e sparare contro il trentacinquenne di Portoscuso?

Non c’è soltanto il mistero dell’arma del delitto che non si trova. Sono ancora tante le domande intorno alla tragica mattina di giovedì scorso, quando Daniele Cacciarru è stato colpito al petto da una fucilata esplosa da Graziano Porcu che ha detto ai carabinieri di aver agito per legittima difesa.

Nel racconto dell’uomo, che risiede nella frazione di Santadi e che ha chiamato i carabinieri subito dopo quello sparo mortale, Daniele Cacciarru sarebbe arrivato alla sua porta armato di una roncola accompagnato da due persone di cui una armata di un fucile a canne mozze. Perché questa visita poco dopo l’alba? Che cosa cercavano?

Gli approfondimenti nell’articolo a firma di Stefania Piredda nel giornale in edicola e sull’App Unione Digital

© Riproduzione riservata