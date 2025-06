Un'adolescente è morta e 69 persone sono rimaste ferite in un terremoto di magnitudo 5.8, con epicentro a 68 km di profondità, al largo di Marmaris, località balneare nel sud-ovest della Turchia. Lo ha annunciato questa mattina il Ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya..

«Una ragazza di 14 anni è stata portata in ospedale in seguito a un attacco di panico, ma purtroppo ha perso la vita nonostante tutti gli interventi necessari», ha dichiarato Ali Yerlikaya. Altre sessantanove persone «che si sono lanciate da un'altezza in preda al panico» sono rimaste ferite nella provincia di Mugla, dove si trova Marmaris, ha aggiunto il Ministro, spiegando che, secondo i primi riscontri, nessun edificio residenziale è stato distrutto.

«Le nostre squadre di valutazione dei danni stanno continuando le operazioni di ricognizione sul campo. Finora non sono stati osservati danni», ha dichiarato il Ministro dell'Urbanistica Murat Kurum.

Molte località balneari, tra cui Marmaris, Fethiye e Bodrum, si trovano nella provincia di Mugla, che ha accolto 3,7 milioni di turisti stranieri nel 2024, secondo l'agenzia statale Anadolu.

