Nuovi raid israeliani su Rafah e almeno 34 morti, nelle ultime ore, nella Striscia di Gaza: lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Ma crescono le speranze di tregua: a Hamas è stata offerta «una proposta straordinariamente generosa» che dovrebbe cogliere in fretta prendendo «la decisione giusta».

L'Occidente, con Usa e Gb in testa, e diversi Stati arabi premono dunque sulla fazione islamica perché accetti le richieste di Israele per l'accordo: previsti 40 giorni di tregua, il rilascio di «potenzialmente migliaia» di detenuti palestinesi dalle carceri israeliane e il ritorno degli sfollati al nord di Gaza, in cambio della liberazione di almeno 33 ostaggi israeliani.

La delegazione di Hamas ritornerà al Cairo con una risposta scritta alla proposta di cessate il fuoco a Gaza.

