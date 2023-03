Utilizzava olio lubrificante proveniente da trasformatori elettrici per friggere le patatine da vendere nel suo ristorante.

La Corte di giustizia di Nyandarua, in Kenya, ha condannato a due anni di carcere un ristoratore, Eliah Mwangi Muthoga. Era stato scoperto più di un anno fa, quando nel suo locale furono trovati circa 11 litri di olio per uso non alimentare. Una pena ancora più pesante è stata inflitta Zachary Gitau, l'uomo che procurava al ristoratore l'olio, distruggendo i trasformatori elettrici dell'azienda nazionale Kenya Power & Lightning Company (Kplc). Mwangi potrà convertire la pena pagando l’equivalente di 1.570 dollari di multa, mentre Gitau dovrà pagarne circa 8.400, se vorrà evitare il carcere.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata