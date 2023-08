Un incendio che stamattina si è sviluppato in un palazzo di cinque piani nel centro di Johannesburg ha causato la morte decine di persone (un primo bilancio parla di oltre 60 vittime), altre 43 sono rimaste ferite.

Le cifre sono state confermate da Robert Mulaudzi, portavoce dei servizi di emergenza.

Le cause del rogo sono in via di accertamento, mentre proseguono le attività di ricerca e soccorso: potrebbero esserci altri inquilini intrappolati.

